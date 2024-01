Todo esto seguirá de moda este 2024

Agencias.-

Mientras damos un paso en los primeros días del año, empezamos a escribir sobre una nueva página en el diario de la industria de la moda; y aunque apenas podamos empezar a pronosticar el futuro de los próximos meses, no podemos estar menos emocionados por las tendencias que marcaran el rumbo.

Si bien nos gusta añadir tendencias frescas a nuestra rotación de prendas, las de esta temporada son un respiro para nuestra cartera, y es que lo más probable es que la mejor opción para estar actualizada esta temporada seguro ya está en tu clóset.

Por eso, aunque las predicciones de tendencias siempre funcionan como un buen ejercicio para descifrar qué dicen de nosotros como sociedad y qué fenómenos sociales nos llevaron a ellas, es cierto que no cambian de la noche a la mañana por lo que no debes de preocuparte de más en hacer una renovación de tu closet.

Con la visión correcta, puedes crear outfits trendy y actuales con prendas que ya tienes en tu armario. No es necesario exprimir tu cartera y consumir de más; por eso te dejamos aquí siete tendencias del 2023 que serán perfectas para construir looks que se adapten a las trends de hoy.

1. Lencería expuesta para un over feminine look

Uno de los imprescindibles para Primavera-Verano 2023 fue la lencería visible. Lo pudiste haber visto como una forma de layering, o con vestidos lenceros minimalistas, o como pequeños detalles en las prendas. Ahora, para el 2024, puedes sacar tus mejores prendas de lencería para añadirlos como un toque cute y femenino a tu outfit, que quedará perfecto con la tendencia de la hyper feminización de la moda.

2. Lujo silencioso y el power dressing de oficina

En el 2023, los trajes sastre tomaron protagonismo en Michael Kors con pantalones a cadera, con cut outs en la firma Botter, pero los que de verdad serán aliados para este año serán aquellos con cortes anchos, materiales de calidad, siluetas simples y fluidas como las vimos en Ralph Lauren y Bottega Veneta. También podrás utilizar tus faldas lápiz de la temporada de otoño.

3. Capas light para el layering game primaveral perfecto

Ya lo vimos en Primavera 2023 en colecciones de MiuMiu, Tory Burch, Sandy Liang, las capas pueden ser primaverales y funcionales al mismo tiempo. Aunque, obviamente, es más común adaptarlo para invierno, al hacerlo con telas finas como el raso o lino te darán un look fresco, etéreo, y con transparencias. ¿Lo mejor? El layering y el 2024 van de la mano.

4. Y2K nostalgia = look everything mini

La primavera y el verano son sinónimos de más piel expuesta, y una de nuestras expresiones de esto favoritas es todo mini. En el 2023 experimentamos una euforia impulsada por las estéticas y estilos de la época de principios de los 2000, esto nos dejó con bastantes faldas cortas. Si bien ha evolucionado al no pants look y a los microshorts; las minifaldas entran en la tendencia de tooodo micro.

5. Mary Janes, the latest it-shoe

Hay de una: o los amas, o los odias. En lo que no hay discusión es que han sido uno de los zapatos más populares del último año, pues son cómodos, femeninos, divertidos y una gran alternativa si no quieres usar tacones. La Primavera-Verano 2024 no se quedará atrás con esta tendencia; y si todavía no te convences, puedes empezar por un buen par de bailarinas que podrás combinar con absolutamente todo.

6. Transparencias, ahora en faldas

Las transparencias fueron la tendencia más potente de primavera y verano el año pasado. Las veíamos por doquier: blusas, faldas, vestidos, tops, en clores vibrantes, calcetines, knittwear, you name it. Este año veremos igual una inclinación por la piel semiexpuesta con transparencias, pero ahora serán más comunes en faldas y con colores como el blanco.

7. Flecos everywhere

Estos próximos meses veremos flecos largos y finitos como en Alexander McQueen Primavera- Verano 2024, sin embargo es una tendencia que se rehúsa a bajarse de las pasarelas y dejar los reflectores. Si en el 2023 vimos el fringe principalmente en vestidos, este 2024 estarán en todas las prendas; seremos flappers del siglo XXI.