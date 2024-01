NASA: 2023 fue el año más caluroso y 2024 podría ser peor

La Administración Nacional estadounidense de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reportó que el 2023 fue el año más caluroso, según un estudio realizado por este instituto, pues las temperaturas en todo el mundo estuvieron 1.2 grados celsius por arriba del promedio.

Estas temperaturas causaron un impacto no solo climático sino también económico, ya que solo en Estados Unidos, provocaron 25 catástrofes que causaron daños por un valor de más de mil millones de dólares cada una.

“El informe de temperatura global de la NASA y la NOAA confirma lo que miles de millones de personas en todo el mundo experimentaron el año pasado. Nos enfrentamos a una crisis climática” que va del “calor extremo hasta los incendios forestales y el aumento del nivel del mar”, afirmó el administrador de la NASA, Bill Nelson.

El calor que azotó a gran parte del mundo estuvo presente por casi 31 días consecutivos con temperaturas superiores a los 43 grados centígrados aproximadamente, además de provocar grandes olas en América del Sur, Japón, Estados Unidos y el estado de Arizona.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también confirmó que 2023 fue el año más caluroso del que se tiene registro, pulverizando además las marcas alcanzadas en 2016 y 2020.

En la conferencia que se ofreció por parte de representantes de la NASA y Russell Vose, representante de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), explicó que las temperaturas de 2023 han sido más cálidas que en 2016, año en donde se registraban las temperatura más altas.

Este reporte por ambas instituciones, señala que el reporte del calor va a en aumento y, en este sentido, Vose, lamentó que las concentraciones actuales de dióxido de carbono son muy elevadas, situación que no ayuda a poder contener dicho crecimiento.

