Periodista que criticó al régimen ucraniano muere tras ser arrestado

El periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira López perdió la vida en Ucrania, donde se encontraba en libertad bajo fianza tras ser acusado de justificar la intervención militar rusa en Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno ha confirmado el viernes el fallecimiento de Lira, de 55 años, según fuentes de la Cancillería citadas por el diario ‘La Tercera’. El Ministerio se encuentra recabando más datos sobre lo ocurrido a través del Consulado en Varsovia y se mantiene en contacto con los familiares del informador.

El Departamento de Estado norteamericano también ha confirmado la muere de Lira. «Podemos confirmar la muerte de un ciudadano estadounidense en Ucrania. Nuestras más sinceras condolencias a la familia por su pérdida», ha indicado un portavoz del Departamento de Estado.

El padre de Lira, llamado también Gonzalo Lira, ha denunciado que su hijo fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en mayo de 2023 en la ciudad de Járkov y acusado de «producir y difundir materiales que justificaban la agresión armada» de Rusia.

El informador habría fallecido tras ser torturado en una prisión ucraniana y no recibir la atención médica necesaria, según ha denunciado su padre en una carta publicada en redes sociales por el periodista Alex Rubinstein. «No puedo aceptar la forma en que ha muerto mi hijo. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante ocho meses y once días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo», ha apuntado en una carta manuscrita publicada por Rubinstein en X.

«La responsabilidad de esta tragedia es del dictador (Volodimir) Zelenski con la concurrencia de un presidente estadounidense senil, Joe Biden», añade el padre del periodista en la misiva.

