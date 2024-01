Eugenio Derbez revela que se siente «cansado» de su carrera

En el gremio artístico existen diversas personalidades que han marcado con su paso dentro de la industria y sin duda Eugenio Derbez ha sido una de ellas, ganado reconocimiento y cariño en México y demostrado su versatilidad en diversas áreas, incluyendo la comedia, la actuación, la dirección y la producción.

No obstante, a pesar de destacar en el espectáculo, ahora el famoso asegura estar cansado de su trabajo en el mundo del entretenimiento.

Aun con los éxitos considerables tanto en la televisión como en el cine, con aclamadas producciones como «La familia P. Luche» y películas como «No se aceptan devoluciones», lo cierto es que el famoso se ha dicho cansado de su carrera, por eso, anunció que tras un 2023 lleno de trabajo y cine, ahora pretende dejar de trabajar.

Así lo dio a conocer durante un encuentro con medios de comunicación, a quienes Derbez les confirmó que ya no se siente bien, por lo que anunció que este 2024 va a reducir a la mitad sus actividades profesionales para poco a poco, así, ir marcando su ruta al retiro, esto luego de que confirmó que el año 2023 es quizá el que más ha trabajado en toda su carrera.

“Ya no me siento bien. Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad”, finalizó el ex actor de Televisa, por lo que sus fans y detractores no han dejado compartir la noticia y reaccionar en redes sociales a favor y en contra del anuncio.

A lo largo de su carrera, Eugenio Derbez ha mostrado una capacidad constante para innovar y adaptarse a las cambiantes tendencias del entretenimiento. Su creatividad en la creación de personajes y proyectos vivirán por siempre en la cultura general del entretenimiento en México a pesar de que un día el actor y productor de 62 años se retire.

Con información de: heraldodemexico.com.mx