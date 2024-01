Impugnan la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez

AGENCIAS.-

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la senadora Indira Kempis impugnaron la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violar las reglas del partido para designar a su abanderado para las elecciones presidenciales de junio próximo.

La convocatoria de Movimiento Ciudadano establece que no se puede designar a un nuevo precandidato, en tanto no se resuelvan todas las impugnaciones del proceso de precandidaturas no pueden hacer otra designación.

Kempis argumentó que, en este caso, su impugnación al proceso no se ha resuelto, por lo que se comete una ilegalidad, según la misma convocatoria de este partido político.