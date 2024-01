Lo que faltaba: Defrauda a nombre de Cruz Roja

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Para alertar a la población ante el riesgo de fraude en las redes sociales, la Guardia Estatal Cibernética pide a los usuarios con interés en adquirir conocimientos de primeros auxilios tener cuidado con una página falsa.

La corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) informa que gracias a un reporte ciudadano se tiene conocimiento de esta nueva modalidad de estafa, por lo que emite la correspondiente ciberalerta.

“Circula en redes sociales, principalmente Facebook, ofreciendo cursos en línea supuestamente impartidos por Cruz Roja, los cuales son falsos”, señalan los expertos en esta materia de la corporación tamaulipeca.

Asimismo, da a conocer el perfil identificado como falso, el cual tiene el nombre de “Mong to Vu dep810094”, y puede ser observado en la siguiente dirección electrónica:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083314490723

En este sentido, “y ante el potencial riesgo de fraude relacionado con dicha página”, la Cibernética llama a la población a tomar precauciones y verificar que realmente se trate de la página oficial cuando quieran acceder a este tipo de cursos.

Por último, El Diario MX comparte las recomendaciones de la Guardia Estatal, con el fin de coadyuvar a que los usuarios de las redes sociales no sean víctimas de estos ciberdelincuentes:

1) No proporciones datos personales ni financieros.

2) Si la información es limitada y confusa no te arriesgues.

3) Busca reseñas de otras personas.

4) No realizar pagos por adelantado.

3) Evita realizar transferencias o depósitos a terceras personas.

Y si ya fuiste objeto de fraude de esta página, la SSP te invita a denunciarlo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en tu comunidad.