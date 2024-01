Senegal debuta con goleada de campeón en Copa Africana

La selección de Senegal comenzó la defensa de su título como campeón de África con una victoria de 3-0 sobre Gambia, este lunes en Yamoussoukro, Costa de Marfil, dentro de la fase de grupos del torneo africano.

Los ‘Leones de la Teranga’ se impusieron con goles del jugador del Olympique de Marsella Pape Gueye (4) y del centrocampista del Metz Lamine Camara (52, 86) a unos ‘Escorpiones’ que se quedaron sin un hombre antes del descanso tras la expulsión de Ebrima Adams (45+8).

Con 10 elementos contra 11, y ante una temperatura de 35 grados, los ‘escorpiones’ no pudieron picar al león como esperaba su seleccionador belga Tom Saintfiet.

Al igual que Costa de Marfil, ganador ante Guinea-Bisáu (2-0) en el partido inaugural, los hombres de Aliou Cissé no cayeron en la trampa de otros favoritos en su puesta de largo en esta Copa de África.

Nigeria no había pasado del empate ante Guinea Ecuatorial (1-1), Egipto empató 2-2 con Mozambique con un gol de penal de Mohamed Salah en el tiempo añadido, y Ghana perdió con Cabo Verde (2-1).

⌚️ FULL-TIME!

Senegal secure the full points with a convincing victory against The Gambia. 👏#SENGMB | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/3inC5wIC2p

— CAF (@CAF_Online) January 15, 2024