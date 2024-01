Abre Voluntad contra el Cáncer nuevas oficinas

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- La asociación civil victorense Voluntad contra el Cáncer dio a conocer la apertura de sus nuevas oficinas, que están ubicadas en la plaza Verde Esmeralda, al norte de la ciudad.

“Queridos voluntarios, a partir de hoy abrimos nuestras puertas en nuestra nueva dirección, nos encontramos en la plaza comercial Verde Esmeralda, en el local 19. Estamos listos para recibir a todos nuestros voluntarios en el mismo horario, de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm”.

Así lo informó el altruista organismo fundado por la señora Balbina Pastor, el cual brinda ayuda a menores de edad en su lucha contra el cáncer que son atendidos principalmente en el Hospital Infantil de Tamaulipas.

Cabe recordar que la plaza Verde Esmeralda se encuentra ubicada en el crucero de las avenidas Eje Vial Lázaro Cárdenas y Las Américas, teniendo como mayor referencia la sucursal Libertad de la cadena de tiendas GranD.

Fue hacia finales del año pasado cuando Voluntad contra el Cáncer dio a conocer el cierre de sus oficinas en el Ocho Carrera y Aldama, por lo que desde este martes 16 de enero ya está en condiciones de recibir a voluntarios, beneficiarios y sociedad en general en la nueva sede.

Sin embargo, las diversas actividades de recaudación de fondos no se han detenido por este motivo ya que la recolección de materiales reciclables se realiza los primeros lunes de cada mes, en el Dos y Tres Berriozábal.

En tanto que los contenedores para recopilar botellas PET (plástico) y latas de aluminio están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad, por lo que el trabajo de esta noble asociación no se ha detenido.