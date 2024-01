Atletas mexicanos tendrán nuevo apoyo de cara a Juegos Olímpicos

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), junto con Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), encabezaron el anuncio de su nuevo socio, Grupo Bimbo, para apoyar a los atletas y para-atletas rumbo a las dos próximas ediciones de Juegos Olímpicos.

El fideicomiso es un organismo transparente, se suma a los que están aportando, lo podrán ver con transparencia, está en las reglas de operación. Pareciera que el dinero sobra, pero no, es de mucha inversión. Terminaremos París 2024 y después el plan de Los Ángeles. No dejaremos de colaborar con el gobierno”, comentó María José Alcalá.

Esto no sería posible si no existiera la confianza en el COM, los atletas han tenido responsabilidad y merecen todo el apoyo, quiero que estén tranquilos y contentos. Es un apoyo anual de lo que duren los dos ciclos olímpicos y el fortalecimiento de campañas para los atletas. Vendrán más alianzas”, agregó la presidenta del COM, quien estima un gasto operativo por París 2024, de 120 a 220 millones de pesos.

Por su parte, Liliana Suárez, presidenta del COPAME, celebró que la alianza contempla también al deporte adaptado y los beneficios que podrán obtener.

Toda la familia paralímpica estamos felices. No ha sido un tema sencillo (ayuda del sector privado). Estas acciones abren esa puerta, porque muchas veces no se conocen las dificultades de nuestros competidores”, sentenció.