Hombre se prende fuego frente a la casa de su exesposa

AGENCIAS.-

Un hombre de 35 años de edad se prendió fuego frente a la casa de su exesposa en la ciudad de Indore, India.

El hombre, identificado como Sunil Lohani, había discutido con su exesposa semanas atrás luego de que se divorciara y volviera a casarse. Lohani no pudo aceptar la ruptura y decidió quitarse la vida.

Una cámara de seguridad captó el momento en que Lohani llegó a la casa de su exesposa y tocó la puerta. Al ver que nadie abría, se roció con gasolina y se prendió fuego.

Lohani murió en el lugar de los hechos. Su exesposa no resultó herida.

El caso ha causado conmoción en India y ha generado debate sobre la violencia doméstica y la salud mental.

Algunos expertos han señalado que la muerte de Lohani es un ejemplo de las consecuencias devastadoras que puede tener la violencia doméstica. Otros han enfatizado la importancia de buscar ayuda profesional para superar una ruptura amorosa.

Un hombre en la India toca la puerta de la casa de su ex y luego se prende fuego, tras no aceptar la ruptura con su ex esposa. 😟😮 pic.twitter.com/tsfNYkr8W8

— CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) January 14, 2024