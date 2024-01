Agencias.-

En la gala de los Emmy, el segmento ‘In Memoriam’ se destacó como el momento emotivo de la noche, rindiendo homenaje a figuras notables de la industria televisiva que fallecieron desde la última entrega de premios.

El cantante Charlie Puth interpretó al piano la canción «I See You Again», acompañado de las voces de Michael Trotter Jr. y Tanya Trotter de The War And Tratado.

El tributo incluyó nombres como Andre Braugher, Suzanne Somers, Norman Lear y Matthew Perry de Friends.

La nostalgia se apoderó de la audiencia al sonar «I’ll Be There for You», el tema de Friends, seguido del rostro de Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing, quien falleció el año pasado.

La gala también contó con momentos nostálgicos, incluyendo un repaso de series icónicas y la participación de elencos emblemáticos como Cheers, Grey’s Anatomy, Saturday Night Live y Los Soprano recreando sus escenarios reconocidos.