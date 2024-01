Turista estadunidense narra su decepcionante viaje a Francia

Angela, una turista e influencer estadunidense de San Francisco, California, se ha vuelto viral en TikTok luego de compartir su desafiante experiencia durante unas vacaciones en la ciudad de Lyon, Francia. La joven revela sus dificultades al no hablar francés, lo cual ha afectado su percepción del viaje.

En el video, Angela comenta: «Estoy grabando este video aquí en Lyon, Francia. Es la primera vez que lo visito. Para ser honesta, la experiencia es muy aislante. No me malinterpreten, es una ciudad bonita, tiene mucho que ver, hacer y descubrir».

La turista no recomienda la experiencia a aquellos que viajen solos o no hablen francés, describiendo la actitud aparentemente indiferente de la gente en comparación con su estadía en Italia y Alemania.

«Pero no lo recomiendo para quien viaje solo o para alguien que no hable francés, es una experiencia muy aislada. La gente aquí parece muy indiferente. No tuve problemas para conocer gente y socializar en Italia y Alemania, pero en Francia la experiencia es muy diferente», prosigue.

Entre lágrimas, Angela menciona sentirse mal por no conocer la cultura o el idioma local, y expone las dificultades para socializar. El video ha acumulado más de seis millones de visitas y forma parte de una serie que documenta el viaje de ocho días de Angela por Europa.

«La gente te hace sentir mal por no conocer su cultura o no hablar su idioma. Realmente no he conocido a nadie aquí y llevo aquí cinco o seis días. Casi me siento estúpida por venir aquí y gastar mi dinero. Incluso me compré una gorra francesa. Estoy aquí para aprender y explorar, pero la experiencia es… realmente no me gusta», dice la estadounidense.

Algunos internautas sugieren que Angela podría estar experimentando el llamado ‘Síndrome de París’, donde los turistas enfrentan decepciones al no encontrar la Francia romántica idealizada en libros y películas.

Además, es sabido que muchos franceses suelen despreciar el inglés y no suelen hablar con los extranjeros en ese idioma, sino exclusivamente en francés.



Con información de: excelsior.com.mx