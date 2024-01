Kate Middleton es hospitalizada para realizarle cirugía abdominal

El Palacio de Kensington informó que la princesa de Gales, Kate Middleton, ingresó a un hospital de Londres para someterse a una cirugía abdominal ya planificada que resultó “exitosa” y continuará hospitalizada entre diez y catorce días.

“La princesa de Gales aprecia el interés que generará este comunicado. Espera que los ciudadanos comprendan su deseo de mantener la mayor normalidad posible por sus hijos; y su deseo de que la información médica personal se mantenga privada”, apuntó la nota, que anticipa que “en base a los consejos médicos, es improbable que regrese a sus obligaciones públicas hasta la Semana Santa”.

También señaló solo se proporcionarán datos sobre la evolución de la esposa del príncipe William, de 42 años, “cuando haya información significativa que compartir”.

La Casa Real también apunta que Kate Middleton “desea disculparse con todos aquellos que están preocupados por el hecho de que tendrá que posponer sus próximos compromisos”.

En el comunicado señala que la esposa del heredero al trono británico quiere recuperarse “lo antes posible”.

Se espera que una vez reciba el alta médica de The London Clinic (nombre del hospital donde la están tratando), la princesa continuará su recuperación en su domicilio en Windsor.

De acuerdo con medios locales, el motivo del ingreso y operación de Kate no sería por ninguna condición cancerígena y entre otros compromisos pendientes de la princesa que se verán alterados por este incidente figura un viaje planeado a Italia.

Kate Middleton y su esposo, el primogénito del rey Carlos III y la malograda Lady Di, son dos de los miembros de la familia real británica más queridos y populares entre la ciudadanía y tienen tres hijos: el príncipe Jorge, de 10 años, la princesa Carlota, de 8, y el príncipe Luis, de 5.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024