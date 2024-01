Messi y Luis Suárez encabezan la lista del Inter Miami para el amistoso ante El Salvador

El argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez encabezan la lista de convocados que fue publicada este miércoles por el Inter Miami para el partido amistoso de este viernes en el campo de El Salvador, que marca el comienzo de la pretemporada del equipo del técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

Luis Suárez, presentado el pasado sábado como nuevo delantero del Inter Miami, podría debutar con su nuevo club en la visita al estadio Cuscatlán contra la Selección de El Salvador.

En la lista de Martino también están los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, fichados por el Inter Miami el pasado verano y que fueron compañeros de los sudamericanos en el FC Barcelona.

El equipo de Martino se prepara para disputar el primer partido internacional de su historia, con el que abrirá una gira de siete partidos de preparación previos al comienzo de la Temporada 2024 de la MLS.

Next stop: El Salvador ✈️

Our official roster for the first match of our 2024 preseason has been announced! Find out who from the squad is heading on the road as we face the El Salvador national team at the Estadio Cuscatlán in San Salvador on Friday, Jan. 19 at 8PM ET. Roster:… pic.twitter.com/9bqFOuQiJh

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 17, 2024