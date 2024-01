Muere exjugador de NFL, Ronald Powell

El futbol americano está de luto, luego de darse a conocer la trágica muerte del exjugador Ronald Powell, quien militara con New Orleans Saints, y que en su momento fuera considerado el mejor linebacker colegial.

La noticia sorprende a todo el ámbito de la NFL, pues apenas tenía 32 años de edad y hasta hoy se desconoce la causa de su fallecimiento; además, fue un excompañero quien publicó la información.

Fue Junior Galette, su ex compañero universitario, quien dio a conocer la noticia a través de las redes sociales, aunque aún no se ha esclarecido la causa de la muerte. «Te recordaré siempre, hasta que nos encontremos de nuevo.

Un padre ejemplar, un hermano respetado y un hijo amoroso. Lamento informar al resto del mundo que Ronald Powell nos dejó hoy».

Por otra parte, la Fraternidad de exugadores de la NFLPA expuso su mensaje de condolencias ante su partida: «Hoy lamentamos la pérdida de Ronald Powell, un padre, un hermano y un hijo amado y apreciado por muchos».

I Love You Forever till we meet again an EXCELLENT FATHER Respected Brother and a Loving Son I am saddened to shared with the rest of the world that Ronald Powell Transitioned Earlier today. REST IN POWER RONALD POWELL ….. pic.twitter.com/Rx9dS7J4S5

— SACKMAN LIVES (@JuniorGalette93) January 15, 2024