Retienen a Schwarzenegger en aeropuerto por no declarar un reloj

El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, fue retenido durante tres horas en la aduana del aeropuerto de Múnich por no declarar en su llegada desde Los Ángeles un lujoso reloj que planeaba subastar en Austria, informaron medios alemanes.

Una portavoz de la aduana de Múnich confirmó al semanario Der Spiegel que Schwarzenegger estuvo retenido y que se le abrió un proceso penal fiscal.

Los agentes de aduanas interrogaron a Schwarzenegger durante tres horas y supuestamente le hicieron múltiples preguntas, tales como cuántos hijos tiene, cuál era el nombre de su pareja, cuánto dinero tenía en el banco y cuál era su patrimonio, según informó a su vez el diario Bild.

El actor dijo a Bild que explicó a los funcionarios que el reloj se subastaba por una buena causa y que se trataba de un proyecto benéfico, sin embargo todos sus argumentos fueron en vano.

El actor tenía planeado subastar mañana el reloj en una cena de gala previa a una cumbre sobre el clima que se celebrará en Kitzbühel (Austria).

Finalmente, Schwarzenegger tuvo que pagar por la importación del reloj en la Unión Europea (UE) 35 mil euros y pagar una multa de 5 mil euros.

La estrella de origen austríaco quería pagar la suma con una tarjeta de crédito, pero los agentes le explicaron que debía desembolsar el 50 por ciento en efectivo y, debido a que no llevaba tanto dinero encima, un funcionario le acompañó a un banco.

El reloj es de la marca suiza de lujo Audemars Piguet y estaría valorado en unos 20 mil euros, según la misma fuente.

Audemars Piguet solo fabrica unos 45 mil relojes al año y el de Schwarzenegger lo produjo la empresa helvética exclusivamente para la colección privada del actor.

