LOS ÁNGELES, enero 18, (Agencias).- La NFL reveló la lista de artistas que actuarán durante el show previo al Super Bowl LVIII, juego que se realizará el domingo 11 de febrero de este 2024 en el Allegiant Stadium.

Es así como en tan importante evento estarán presentes Post Malone, Reba McEntire y Andra Day. Hay que recordar que el artista principal, es decir quién realizará el show de Medio Tiempo, será el conocido rapero Usher.

Sin embargo, los nombres recientemente anunciados estarán involucrados en otros eventos. Por ejemplo, McEntire, quien es miembro del Salón de la Fama de la Música Country, será la encargada de cantar el himno nacional.

De igual forma, el reconocido artista de hip-hop-rock Post Malone interpretará “America the Beautiful” y la cantautora y actriz ganadora del Grammy, Andra Day, cantará “Lift Every Voice and Sing”.

Es importante mencionar que el himno nacional de los Estados Unidos y “Lift Every Voice and Sing” serán producidos y arreglados por el director y productor musical ganador del premio Emmy, Adam Blackstone.

Más detalles en: https://www.facebook.com/photo/?fbid=914568146706710&set=pb.100044605981724.-2207520000