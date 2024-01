Asegura Celia Lora que Lizbeth Rodríguez la utilizó para ganar fama

A través de un encuentro con los medios de comunicación, Celia Lora reveló que no mantuvo una relación con Lizbeth Rodríguez.

Lora dijo sentirse decepcionada de la actitud que tomó la creadora de contenido cuando le presentó a sus papás.

“Pensé que era mi amiga, he tratado de llevar una vida tranquila, quiero estar lejos de chismes y estupideces y alguien que según era mi amiga, en el momento que le presente a mi papá (hizo eso)”, mencionó.

Como se recordará la polémica entre ambas famosas se dio luego de que la ex conductora de Badadun presentara a Alex Lora y Chela Lora, como sus suegros.

Celia Lora fue tajante al asegurar que Lizbeth nunca la llegó a acompañar en alguno de sus viajes.

“¿Dónde la viste conmigo y Johnny Depp, o con Metallica?, yo estaba viendo a Madonna en Londres cuando dijo su m*m*da”, dijo.

Celia Lora declaró que le envió un audio llorando a Lizbeth Rodríguez donde le confesaba cómo se sentía tras la polémica sobre su supuesta relación amorosa.

“Yo le mandé un audio llorando a la culer*, yo le dije: ´tú no sabes cómo ha sido mi vida, tú no sabes cómo es que, desde que yo era niña, mis papás no podían ir por mí a la escuela, no podemos ir a comer hasta la fecha´, no tienes una vida normal para que p*nd*ja, que según es mi amiga, venga a arruinarlo en un segundo”, detalló.

La hija de Alex Lora hace algunos meses dejó en claro que no existía un romance con Lizbeth pues, de ser cierto, sería algo que se notaría:

«Es tan hermoso y tan sagrado que no lo quiero compartir con nadie, el amor se nota, era imposible ocultar».

Las relaciones amorosas de Celia Lora han estado llenas de toxicidad, pues durante el programa “Montse & Joe”, señaló que mantuvo un noviazgo con una persona sumamente celosa.

«Cuando te celan ya muy enfermo es… siento que yo sufría más que él, porque él soñaba cosas y despertaba enojado conmigo; yo haciéndole de desayunar y él encabronado ‘Es que te soñé con unos güeyes’ (Duró) Dos años, pero ya era enfermo, era ir a un lugar y se enojaba si se me quedaban viendo», mencionó la hija del músico Alex Lora.

Hasta el momento, Lizbeth Rodríguez no se ha pronunciado al respecto.





Con información de: telediario.mx