Exempleada de cafetería se pelea con compañeros tras ser despedida

Agencias.-

En un video viral, una empleada despedida de la cafetería Harvest & Grounds en el Aeropuerto Internacional de Atlanta se pelea con dos compañeros.

La mujer, identificada como Shacoria Elly, intenta pasar detrás de la barra, es detenida y empujada por un empleado con camisa verde.

Luego, toma una silla para golpearlo, pero él se la quita.

Otro empleado de camisa roja la detiene y la arroja al suelo.

El enfrentamiento continúa cuando Shacoria golpea al segundo empleado, mientras el de camisa verde la contiene.

La pelea surge porque no la dejan llevarse sus pertenencias tras ser despedida.

Aunque la policía llegó después, Shacoria ya se había ido y no se presentaron denuncias por las agresiones.

All this because she got fired and wanted to grab her belongings 💀 pic.twitter.com/kAfgQS0imK

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) January 16, 2024