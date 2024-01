Niño de dos años muere de hambre junto al cuerpo de su padre

Agencias.-

Bronson, un niño de dos años, murió por posible hambre en Reino Unido luego de que su padre, Kenneth, falleciera a causa de un paro cardíaco días después de las celebraciones de Navidad.

El pequeño se quedó sin comida y agua por un largo tiempo y fueron encontrados juntos hasta el pasado 9 de enero.

La madre del pequeño informó que los resultados de la autopsia realizada revelaron que el hombre perdió la vida a causa de un presunto paro cardíaco.

La trabajadora social que debía visitar al padre de Bronson una vez a la semana acudió a la vivienda de la familia el 2 de enero y el 4 de enero, pero fue hasta el pasado 9 de enero cuando decidió entrar y finalmente se dio cuenta que ninguno de los dos tenía signos vitales.

Social worker finds bodies of Bronson and Kenneth Battersby at home after receiving no reply during visits to property https://t.co/iBjokyA5hB

🔴 Toddler died of starvation after father killed by heart attack

'We do want answers to what happened'

Policing Minister Chris Philp spoke to #BBCBreakfast after two-year-old Bronson Battersby and his dad Kenneth were found dead at a property in Skegnesshttps://t.co/Tf5vVqxLuq pic.twitter.com/v7B4PI9wFU

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 18, 2024