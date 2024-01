Pediatra se vuelve viral por arrullar a recién nacido con canción de Yeri Mua

Un video se ha vuelto viral en redes sociales, protagonizado por Adolfo Marez, un joven pediatra, quien arrulla a un recién nacido al ritmo de una canción de la famosa influencer Yeri Mua. En el clip compartido en TikTok, Marez acaricia la espalda del bebé mientras entona parte de la canción ‘Chupón’.

El pediatra canta: “Yo no sé tomar refresco, pero si te vengo chupando el popote, traigo el flow, el booty y el porte, Y la que pueda, que soporte, no te me acerques si no traes el flow mamalón”. El video ha ganado rápidamente más de un millón de reproducciones y ha generado numerosos comentarios a favor y en contra en cuestión de horas.

Entre los comentarios, destacan expresiones como: “La mamá poniendo música clásica en el vientre y el doc enseñando lo bueno de la vida jajaja”, “El bebé en lugar de eructar dijo: TRAKAAA”, y “Ay, no colega. ¿Otra canción, como esa?”.

