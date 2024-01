Policía de Texas falló en respuesta a tiroteo de Uvalde: Gobierno de EU

Este jueves, un reporte del Departamento de Justicia de los E. U. indicó que una “falta de urgencia” de los agentes policiales que respondieron al tiroteo de 2022 en una escuela de Uvalde (Texas) condujo a “fallas en cascada” que derivaron en la muerte de 19 niños y 2 adultos.

A través de un comunicado divulgado en redes sociales, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, denunció el “fracaso” de la respuesta de la policía local en la escuela primaria Robb, diciendo que se trataba de una cuestión de “liderazgo, capacitación y políticas fallidas”.

El Fiscal visitó la víspera la localidad de Uvalde como antesala a la presentación, este jueves, del informe del Departamento de Justicia.

Resultado de un exhaustivo análisis de la respuesta de las autoridades al tiroteo del 24 de mayo de 2022, en el que 19 alumnos de la escuela y dos maestras fueron asesinados, identificó una amplia variedad de problemas, incluyendo falta de preparación y liderazgo, así como comunicaciones deficientes de los agentes.

Los agentes trataron erróneamente la situación como si se tratara de un sospechoso atrincherado, incluso cuando los niños y maestros pidieron ayuda por teléfono a la Policía, detalla el documento.

Los policías tardaron 77 minutos en enfrentarse al agresor, Salvador Ramos, quien en ese momento tenía 18 años.

El informe hace eco de las conclusiones de la investigación de la Cámara de Representantes de Texas, que en 2022 encontró “fallas sistémicas” entre las agencias policiales y los protocolos de seguridad escolar para detener a Ramos.

A los oficiales les tomó más de una hora irrumpir en el salón de clases donde se encontraba el agresor y matarlo.

Al menos 376 agentes de diferentes agencias de ley respondieron a la escena, entre ellos unos 100 del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Justice Department Releases Report on its Critical Incident Review of the Response to the Mass Shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texashttps://t.co/hWAhGCBeS1 pic.twitter.com/tM7eccdobx

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 18, 2024