Ruta migratoria de la Mariposa Monarca afectada por el cambio climático

CIUDAD VICTORIA.- A consecuencia del cambio climático, la ruta migratoria de la Mariposa Monarca se ha visto diezmada hasta en un 40 por ciento, informó el vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad Eduardo Rocha Orozco.

“Fue preocupante el tema de la Mariposa Monarca, esta temporada bajó mucho la ruta migratoria, bajó muchísimo, bajó un 40 por ciento de la ruta migratoria, a la hora de monitorear vimos ese gran problema a nivel internacional, como vienen de Canadá, muchos se quedan en el camino, obviamente no llegaron todos a Tamaulipas y a Michoacán pues ni se diga”.

Cuestionado sobre las causas por las cuales se vio diezmada la población de la Mariposa Monarca que viaja desde Canadá a México, Rocha Orozco lo atribuyó al cambio climático.

“Al cambio climático”, refirió.

Dijo que para contrarrestar esa situación todos podemos ser parte de los jardines polinizadores, como áreas de alimentación y descanso de la Mariposa Monarca.

“Por parte de la sequía no hubo polocote esta temporada, no había qué comer, pasaban, antes duraban un buen tiempo aquí en Tamaulipas, entonces hay que reforzar los jardines polinizadores, a nivel internacional estamos viendo la manera de incluir a todos los municipios y escuelas que sean parte de sus jardines polinizadores”, mencionó.

“Todos podemos ser parte de los jardines polinizadores, como toda planta de campo se necesita trabajo, pero sobre todo agua, hubo mucha sequía, seguimos sufriendo la sequía de agua, este año no hubo suficiente polocote para la sobrevivencia de esta especie que pasa por Tamaulipas, y no solo pasa, come y descansa aquí, entonces fue un problema muy difícil”.

Al tocar el tema de las especies en riesgo, señaló que actualmente en Tamaulipas están en peligro de extinción la Tortuga Lora, que es endémica de la región, el jaguar y el ocelote.

Rocha Orozco destacó que los programas de conservación están funcionando en la entidad, y en ese sentido, reveló que este fin de semana se capturó a un ejemplar de jaguar en Aldama.

“Estamos en proceso en el tema de los jaguares que está también en peligro de extinción aquí en nuestro estado, precisamente estuvimos monitoreando el día sábado en el municipio de Aldama, nos hablaron unos cazadores, es parte del programa, estuvieron en un rancho cinegético y en sus cámaras de fototrampeo vieron un jaguar”.

Al dar más detalles, el vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad mencionó; “pusimos jaula por parte de la Comisión, y el sábado cayó en la jaula, hicimos el estudio, estudio de sangre, de pelaje, pusimos collar de rastreo y liberamos”.

“Vamos a trabajar poder reubicarlos en la Biósfera del Cielo, añadió para concluir.