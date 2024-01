Alerta EU de nuevo ataque de hutíes contra uno de sus barcos frente a Yemen

Fue confirmado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) el ataque con misiles a un barco estadunidense en el Golfo de Adén, frente a Yemen, que anteriormente había sido reivindicado por los rebeldes chíies.

A través de X, antes Twitter, explicaron que el 18 de enero, aproximadamente a las 21:00 horas locales, terroristas hutíes respaldados por Irán lanzaron dos misiles balísticos antibuque contra el Chem Ranger, un buque cisterna con bandera de las Islas Marshall, de propiedad estadunidense y operado por Grecia».

El Comando Central de EU añadió que la tripulación fue testigo de cómo los misiles impactaban en las aguas cercanas al buque, pero que no se registraron heridos ni daños, por lo que el barco pudo seguir navegando.

El grupo rebelde se había adjudicado este ataque horas antes, que supone el tercero en lo que va de semana contra embarcaciones estadunidenses, pero las versiones no coinciden acerca de si hubo o no un impacto directo.

«Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes (hutíes) llevaron a cabo una operación de tiro al blanco contra un buque estadunidense (Chem Ranger) en el Golfo de Adén con varios misiles navales apropiados, con el resultado de impactos directos», había indicado el vocero militar de los hutíes, Yahya Sarea, también en X.

Este incidente, el que parece ser el segundo de la jornada de acuerdo a la Marina británica, se produce después de que Estados Unidos confirmara una nueva ronda de ataques contra misiles de los rebeldes apoyados por Irán en Yemen.

Las Fuerzas Armadas yemeníes informaron este jueves que el tráfico de navegación en los mares Árabe y Rojo continuará hacia todos los destinos del mundo, «excepto los puertos de la Palestina ocupada» hasta que se logre el alto el fuego y cese «el asedio en la Franja de Gaza».

Third Houthi Terrorists Attack on Commercial Shipping Vessel in Three Days

On Jan. 18 at approximately 9 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists launched two anti-ship ballistic missiles at M/V Chem Ranger, a Marshall Island-flagged, U.S.-Owned, Greek-operated tanker… pic.twitter.com/moBkH0Al5B

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 19, 2024