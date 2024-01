Haaland es reconocido como el mejor jugador del mundo por los Globe Soccer Awards

El futbolista noruego, Erling Braut Haaland, consiguió el reconocimiento al mejor futbolista del mundo para los Globe Soccer Awards, esto luego de que decidiera no asistir a los premios The Best de la FIFA, en donde el reconocido fue el argentino Lionel Messi.

El delantero del Manchester City logró ser uno de los mejores goleadores del año y el futbolista más determinando, rompiendo récord en la Premier League y consiguiendo el mejor promedio de anotaciones de la historia en la liga inglesa.

El futbolista, quien llegó procedente del Borussia Dortmund, fue junto con Harry Kane el goleador más importante del año, sin embargo, entre sus logros se halla el ganar la copa más antigua del mundo, FA CUP, frente al acérrimo rival, además de la Champions League y la propia Premier League.

Recientemente, aunque no jugó, ganó el Mundial de Clubes también. Haaland ha sido una pieza clave en el esquema del entrenador histórico Pep Guardiola, comenzando incluso a ser pretendido por equipos de todo el mundo, destacando el caso del Real Madrid.

En la premiación, el joven delantero compartió escenario con otras estrellas del deporte, destacando el caso de Cristiano Ronaldo, quien fue escogido como el jugador favorito del año reconocido con el premio Maradona al máximo anotador del mundo.