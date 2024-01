Prepárese, ya viene el frío

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Luego de tres días de tardes frescas, con temperaturas por arriba de los 20°C, un nuevo frente frío impedirá que los termómetros lleguen a esta temperatura, tal como sucedió con el número 27 el martes y miércoles pasados.

Aunque no tendrá temperaturas tan bajas como el anterior, el frente 28 hará que la tarde del sábado se registren 14°C, cuando mucho, lo cual sucedería solamente entre la una y las cuatro de la tarde: el resto del día los termómetros estarán por debajo.

En este sentido, el pronóstico de The Weather Channel indica que a la medianoche Ciudad Victoria estará en 14°C y descenderá la temperatura paulatinamente hasta amanecer en 10°C, mientras que el anochecer terminará el día con 12°C.

El frente frío número 28 pasará rápidamente por esta región de Tamaulipas, ya que para el domingo se prevé el regreso de las temperaturas mayores a los 20°C, con máxima de 25°C y mínima de 15.

Asimismo, no se esperan lluvias en los siguientes días pues las posibilidades son de cuatro por ciento el sábado y aunque aumentan a 15 el domingo vuelven a bajar hasta seis el lunes.

Así que ya está enterado; para las tradicionales convivencias al aire libre de los sábados será mejor estar bien abrigados, sobre todo si se espera estar a la intemperie cuando los rayos del sol dejen de alumbrar a Victoria.