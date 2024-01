Putin se sumerge en agua helada para celebrar el Bautismo de Cristo

Agencias.-

El presidente ruso, Vladímir Putin, participó en la tradicional ceremonia de inmersión en una poza con agua helada con motivo de la celebración del Bautismo de Cristo, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Putin ha mantenido esta práctica anual, excepto en 2022 por motivos epidemiológicos.

A pesar de la pandemia en 2021, se divulgó un video de la ceremonia en la que Putin se sumergió tres veces en una poza en forma de cruz, siguiendo la tradición ortodoxa.

Aunque las ceremonias de la Epifanía se llevaron a cabo en todo el país, la ciudad de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania, fue la excepción debido a los constantes ataques del Ejército ucraniano.

Putin traditionally takes the plunge into icy waters on Epiphany bathing* on Friday night, Kremlin spokesman Dmitry Peskov has said.

The Russian president doesn't usually follow this tradition publicly, so we attached a couple of photos from January 2018, when Putin took an "ice… pic.twitter.com/GAqui7wb5J

— Sputnik (@SputnikInt) January 19, 2024