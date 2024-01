Quinceañera confiesa a invitados que su papá la abandonó

Una joven se volvió viral en las redes sociales después de que, en su fiesta de XV años, reveló que su papá la abandonó, por lo que agradeció a su mamá y a su padrastro por la realización del evento.

Esto desencadenó una serie de reacciones en internet. Muchos internautas alabaron que la joven hubiera mencionado a las personas que la han apoyado en toda su vida.

Fue a través de un video, compartida por la cuenta de TikTok @normita19777, en donde se dio a conocer el caso viral; ahí una joven un poco apenada contó cómo fue que su padrastro y su mamá la han ayudado en su manutención.

«Muchas gracias a mi mamá por todo, sino fuera por ella este día no hubiera sido posible y gracias por lo que has hecho hecho por nosotros».

Mientras se balanceaba de un lado a otro, la joven gritó: «Mi papá nos dejó», generando cientos de risas entre los asistentes de la fiesta.

Fue en ese momento en el que la joven contó que la fiesta fue organizada por su mamá y padrastro, por lo que dijo estar muy conmovida por el apoyo que recibió de la pareja. A raíz de su confesión, las personas comenzaron a aplaudir.

«Mi mamá hizo todo esto sola, con ayuda de su novio, su novio también es como un papá para mis hermanos. Y su novio también ha ayudado en todo, todo, todo».

La quinceañera agregó que su padrastro es un hombre que cumple todo lo que su pareja le solicita e incluso paga todos los gastos económicos de su familia, como su fiesta de XV años.

«Gracias y se que cuando me regañas lo haces por mi bien y yo me enojo mucho».

El video de casi 100 mil me gusta y más de un millón de reproducciones no pasó desapercibido, cientos de internautas se pronunciaron al respecto. Esto dijeron:

«Los padrastros a veces son mejores que los papas».

«Que linda niña, no sabía que palabras decir, pero se nota el agradecimiento hacia su madre y el novio de la mamá».

«Aww, estaba toda nerviosa pero su corazón hablo y le dio las palabras sinceras».

«Me hizo llorar. Uno de madre quiere lo mejor para nuestros hijos».