Se opera la nariz para que quede linda y sus hijos la hereden también

Hay muchas personas que recurren a la cirugía estética para corregir o incluso hacer algunos cambios a aspectos físicos que no les gustan de su cuerpo. Hay quienes están de acuerdo en recurrir a estos procedimientos, que se sabe no se verán reflejados si en algún momento la persona tiene hijos.

Aunque una persona haya recurrido a una cirugía estética para cambiar algo que no le gustaba de su cuerpo o rostro, esto no quiere decir que sus hijos también heredarán el cambio, pero tal parece que una chica no está muy enterada de esta información.

A través de TikTok, así como en X, antes Twitter, se hizo viral un video de una mujer que muestra que hace poco se sometió a una rinoplastia, operación para cambiar el aspecto de la nariz o corregir algún problema en esta parte del rostro.

En las imágenes se ve a la chica escuchar una canción mientras muestra que se realizó la operación. En el texto que acompaña el clip se lee que se hizo la cirugía para que sus hijos hereden la nariz linda.

“Yo haciéndome la rino para que mis hijos nazcan con linda nariz”.

Estas imágenes han causado revuelo en las redes sociales y cientos de personas no tardaron en criticar a la mujer, ya que le hicieron saber que una cirugía plástica no cambia el aspecto físico de los hijos y heredarán las facciones de los padres antes de hacerse una operación.

Algunas usuarios mencionaron que debe tratarse de una broma por parte de la joven o una manera de generar vistas en el video.

“¿El cerebro no se puede operar?”, “Murió la genética”, “¿Quién le avisa?”, “En su mundo la genética no existe”, “Si Dios no le dio neuronas le habrá dado alguna otra habilidad”, “Esto tiene que ser broma”, “Me parece que no funciona así”, “La anestesia le durmió las neuronas”, “Me voy a teñir el pelo de rojo, así mis hijos salen pelirrojos”, “Alguien no asistió a clase el día que explicaron las leyes de Mendel, fenotipos y genotipos”.

Con información de: excelsior.com