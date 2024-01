Siguen fallas en elevadores de Torre Bicentenario

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Cd. Victoria, Tam.- Los elevadores de la Torre Bicentenario siguen presentando fallas en su funcionamiento, generando temor y molestia entre los cientos de burócratas que trabajan en ella.

De acuerdo a denuncias de algunos de los trabajadores, se ha vuelto una constante que al menos dos o tres de los elevadores no estén funcionando, lo que propicia que el resto sean insuficientes para dar servicio.

“El problema es que uno se programa en los tiempos y cuando llegas y te encuentras con que no funcionan los aparatos pues terminas llegando tarde a checar la entrada, y te aplican descuentos” explicó uno de los burócratas que labora en el piso 16.

“Lo más grave es que siguen ocurriendo incidentes en que alguno de los aparatos se queda a medio camino con gente adentro. La verdad, uno se sube con miedo pero no hay de otra” añadió.

Los trabajadores lamentaron que no se les de una rehabilitación a fondo a los elevadores, porque de su funcionamiento depende la seguridad de todos los que laboran en el inmueble pero también de los ciudadanos que acuden a realizar un trámite.

“Ojalá que no vayan a querer actuar hasta que ocurra una tragedia” señalaron.

A la par de ello, denunciaron que también es frecuente que la Torre se quede sin agua o que falle el sistema de aire acondicionado.

“Lo que sucede es que desde que la construyeron no se han cumplido con los programas de mantenimiento. Es algo que debe subsanarse con urgencia” refirieron.