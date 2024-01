Incendio en internado de China deja 13 niños muertos

«Los equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar y las llamas se extinguieron a las 23:38», agregó.

Las autoridades locales están investigando el origen del incendio y al menos una persona vinculada a la escuela fue detenida, de acuerdo con el mismo medio.

La zona cercana a la escuela estaba acordonada el sábado por la noche, con más de una docena de policías patrullando, constataron periodistas de la AFP.

At least 13 students have been killed after a fire broke out in a boarding school dormitory in China. The fire broke out on Friday night at Yingcai School in Yanshanpu Village, near Nanyang City in Henan province. pic.twitter.com/B69uHMDalR

