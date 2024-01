Claudia Velázquez / AMT

Matamoros, Tam.- Se trata de comercios que fueron abiertos después de los despidos que se presentaron en algunas maquiladoras, pero no lograron mantenerse, dijo el comerciante local Lauro Peña García

El comerciante local Lauro Peña García, informó que algunos comercios que habían abierto después de los despidos que se presentaron en algunas maquiladoras de Matamoros y que decidieron invertir su liquidación en este tipo de establecimientos económicos, ya empezaron a cerrar sus puertas al ver que es lenta la ganancia que se tiene en este sector.

Comentó que en la actualidad son más comercios los que existen en la ciudad, lo que representa en algunos casos el tener un poco menos de ganancias, pues hay quienes tienen años en este sector y entienden, ellos no cierran, ya que son temporadas, quienes no le saben son los primeros en ya no volver a abrir.

“Hubo quienes cuando los despidieron de las maquiladoras invirtieron en diferentes negocios, el error es que emprendieron en lugares en donde tienen que pagar renta y esto se come la utilidad, difícilmente se puede mantener un negocio de esta manera”, dijo.

Manifestó que son los negocios de abarrotes o pequeñas tienditas las que vienen cerrando, que no tienen la suficiente liquidez o experiencia en el negocio, que buscan resultados inmediatos y estos en ocasiones no llegan.

Resaltó que en aquellos establecimientos que tienen años atendiendo al público en las diferentes colonias, han sabido soportar un sinnúmero de altas y bajas, al grado que siguen operando.

“Quienes están abiertos es porque tienen su negocio en su propia casa o terreno, no pagan renta, esto favorece a tener un poco más utilidad, pero quienes rentan, es por eso que cierran, ya no pueden sostener esos gastos tan excesivos que se presentan de manera diaria y con ventas en ocasiones bajas”, dijo.

Peña García precisó que en tanto el movimiento apenas inicia a repuntar de manera considerable, se espera que a mediados de febrero es cuando se vea una mejoría en este sentido, por lo pronto, se reporta una estabilidad económica en los pequeños comercios.