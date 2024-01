Un título de Super Bowl que sería histórico para México

Ningún jugador mexicano que haya surgido de una universidad nacional ha podido ser campeón de la NFL, Alfredo Gutiérrez está a las puertas de conseguirlo.

El camino todavía es largo, quedan cuatro semanas antes de la cita en el Super Bowl LVIII, pero el paisano ya se ve con un anillo en sus manos, aunque trata de tomarlo con calma. Alfredo se encuentra en su tercer año siendo miembro del equipo de prácticas de los San Francisco 49ers.

El oriundo de Tijuana, Baja California, llegó a los gambusinos en 2021 como parte del International Player Pathway Program, emulando lo que hizo un año antes Isaac Alarcón, aunque este con los Dallas Cowboys.

​San Francisco recibe este sábado a Green Bay en la ronda divisional, luego de haber descansado la primera semana de postemporada, beneficio que obtuvo por terminar la fase regular en la cima de la Conferencia Nacional con una marca de 12-5.

Los 49ers son favoritos para este choque por nueve puntos y con la eliminación de Dallas y Philadelphia, crece más la posibilidad de ver al conjunto de la Bahía en el juego grande y con ello, romper la sequía de títulos que data desde la campaña 1994.

“El pensar (ganar un anillo de campeón) hace que se me ponga la piel de gallina, sería un logro estupendo. Si no me toca jugar, pues, malo por eso, pero apoyaré a mi equipo hasta donde pueda, pero imagínate, tener un anillo del Super Bowl y siendo mexicano todavía más, sería un tremendo orgullo”, afirmó Gutiérrez.