Asteroide ilumina el cielo de Alemania y se estrella poco después

Una bola de fuego procedente de un meteorito en desintegración iluminó el cielo nocturno en Alemania la madrugada del domingo antes de estrellarse contra la Tierra.

El asteroide 2024 BX 1, designado temporalmente como Sar2736, aterrizó alrededor de la 01:30 horas en las afueras de Berlín, cerca de Nennhausen, informaron astrónomos y observadores.

Este fue descubierto por el astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky apenas unas horas antes de su impacto, de acuerdo con la Unión Astronómica Internacional.

Por su parte, la NASA confirmó el incidente en X unos 20 minutos antes del impacto.

“Atención: un pequeño asteroide se desintegrará como una inofensiva bola de fuego al oeste de Berlín, cerca de Nennhausen, poco después de la 1:32 a. m. CET. ¡Los supervisores lo verán si está claro!”, escribió la agencia espacial.

Cientos de personas pudieron ver la roca espacial descender del cielo y no tardaron en compartieron el increíble momento en las redes sociales, en donde publicaron imágenes impresionantes desde múltiples puntos de vista.

Esta es la octava ocasión en la que un asteroide se descubre antes de chocar con la Tierra, y la tercera vez que Sárneczky hizo el hallazgo.

El científico, considerado un cazador de asteroides profesional, también descubrió una roca espacial que se quedó atrapada al norte de Islandia en 2022 y otra que explotó sobre el Canal de la Mancha.

La NASA tiene un equipo que monitorea grandes asteroides que podrían representar una amenaza para la Tierra y advierte que la próxima posible colisión peligrosa podría ocurrir en 2182, cuando hay una probabilidad de 1 entre 2 mil 700 de que un pequeño asteroide cercano a la Tierra llamado Bennu pueda penetrar la atmósfera.

Here’s the full video of the asteroid #Sar2736, a ~1 m object that broke up some 50 m west of #Belin, #Germany, and probably dropped some meteorites on the ground. Video credit: https://t.co/72o6ZzPNz8 pic.twitter.com/PA73dkqid1

