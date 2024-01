Ataque a mercado en zona ocupada por Rusia deja 25 muertos

Un ataque en un mercado de Donetsk, una ciudad del este de Ucrania bajo control ruso, dejó al menos 25 personas muertas, anunció el domingo el jefe de la administración instalada por Moscú en la región.

«Por el momento, se ha confirmado la información de 25 muertos. Al menos otras 20 personas resultaron heridas», afirmó el gobernador Denis Pushilin en Telegram.

«El mercado fue atacado el domingo, cuando hay más gente», dijo. Según las autoridades, el ataque golpeó un suburbio del suroeste de la ciudad, a menos de 15 kilómetros del frente. En un balance anterior se reportaron 18 muertos.

«El régimen neonazi de Kiev, apoyado por Estados Unidos y sus satélites, cometió una vez más un acto terrorista bárbaro contra la población civil de Rusia», reaccionó el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El ataque se llevó a cabo con «seis» salvas de artillería disparadas desde Avdiivka, epicentro de los combates y aún bajo control de Kiev, añadió.

Ucrania no se había pronunciado hasta el momento.

Medios de comunicación estatales rusos compartieron videos en los que se veían escaparates destrozados y cristales rotos, junto con lo que parecían ser cadáveres que yacían en el suelo.

«La gente gritaba, una mujer lloraba. Vi que salía humo», declaró Tatiana, una residente, a un medio local.

Este es uno de los ataques más mortíferos en Donetsk desde que Moscú lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022.

La ciudad había quedado bajo el control de los separatistas prorrusos en 2014 y desde entonces ha sido bombardeada regularmente por el ejército ucraniano.

La noche de Año Nuevo, cuatro personas murieron allí y otras 13 resultaron heridas, incluidos periodistas, según las autoridades locales.

Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de una fuerte escalada de ataques contra zonas civiles en los dos últimos meses.

Las fuerzas rusas tomaron el control de la aldea de Krokhmalne, en la región ucraniana de Járkov, informó el domingo el Ministerio de Defensa ruso, y un portavoz militar ucraniano confirmó que las fuerzas de Kiev se habían retirado.

El pequeño avance se produce después de que el jueves el Ministerio de Defensa dijo que sus fuerzas habían tomado el control de un asentamiento llamado Vesele, en la región oriental ucraniana de Donetsk.

Rusia ha aumentado la presión ofensiva en torno a ciudades del este de Ucrania como Kupiansk, Lyman y Avdiivka, aunque sus avances han sido modestos hasta ahora. Moscú afirma que sus fuerzas han recuperado la iniciativa en muchas zonas tras la fracasada contraofensiva ucraniana del año pasado contra la invasión rusa de 2022.

Political scientist Vladimir Kornilov: Ukrainian terrorists traditionally attack markets in Donetsk. On Sunday morning, when there are the most people there, they hit the market on Tekstilshchik. There are killed and wounded.

And then they in the West will ask for urgent… pic.twitter.com/sMnLPzhOMj

— Victor vicktop55 (@vicktop55) January 21, 2024