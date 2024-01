Rescata perrito a su dueño cuando cae a un lago congelado

En todo un héroe se convirtió en todo un héroe tras rescatar a su dueño que quedó atrapado en un lago de Michigan cubierto de hielo, debido a las intensas nevadas que han azotado a gran parte de Estados Unidos durante los últimos días.

Su dueño cayó en el lago y quedó en medio de las aguas congeladas, cuando Ruby, el perro, se dio cuenta fu en busca de ayuda para sacar a su humano del peligroso lugar.

El perrito se encontró con un oficial de la policía de Michigan y lo llevó hasta el lago Arbutus, donde se encontraba atrapado el hombre.

El oficial de inmediato puso en marcha un plan de rescate en el que participó el perrito. El policía colocó un “disco de rescate” sobre el cuello de Ruby, quien corrió por el hielo para dárselo a su dueño.

El hombre de 65 años agarró el disco y el policía Bennetts, junto con un bombero, jalaron del disco hasta que pudieron sacarlo.

A través de las redes sociales circuló el video del momento en el que el hombre fue rescatado. En las imágenes se pudo apreciar como el sujeto estaba en medio del hielo sostenido solo con sus brazos para no caer en por completo en el agua.

Los policías le pusieron el aro en el cuello al perro, quien se notaba muy desesperado por querer ayudar a su humano.

El animal comenzó a correr hasta donde se encontraba el hombre, mientras los equipos de emergencia los sostenían con una cuerda para evitar otro accidente.

Al llegar hasta donde estaba su dueño, éste tomó el disco y el policía y el bombero comenzaron a jalar la cuerda con todas sus fuerzas para arrástralo por el hielo hasta llevarlo a un lugar seguro.

Después del rescate fue llevado al hospital más cercano para ser atendido, por fortuna no tuvo complicaciones y lo dieron de alta ese mismo día.

Grand Traverse County: Body-cam footage captures daring ice rescue by MSP Motor Carrier Officer Kammeron Bennetts with the help of the victim’s dog Ruby. Great team work and well done! https://t.co/uTblTv3bhV pic.twitter.com/NDKKHZnysu

— MSP Seventh District (@mspnorthernmi) January 18, 2024