Va Óscar Almaraz por alcaldía de Victoria

Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- Consciente de que el 86 por ciento de los habitantes de Ciudad Victoria quieren un cambio, Oscar Almaraz Smer se registró como precandidato para la presidencia municipal de Victoria ante el Comité Directivo Estatal (CDE), del Partido Acción Nacional (PAN) en esta Capital.

A su registró lo acompaño la diputada local del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Cárdenas Castillejos, la presidenta del CDE Mercedes del Carmen Guillen Vicente, el dirigente del partido en esta Ciudad Alejandro Montoya además de que militantes y simpatizantes de este organismo político en Ciudad Victoria.

También acompaño a Oscar Almaraz su esposa, Tony Sáenz, y el que fuera candidato por la coalición PAN-PRI-PRD a la gubernatura del Estado, en las elecciones del 2022, César Verástegui Ostos “el truko”, además de otros cuadros políticos de Acción Nacional.

En entrevista, el precandidato a la presidencia municipal de Victoria, impulsado por la coalición “Fuerza y Corazón X México”, dijo haber hecho un análisis de lo que la ciudad necesita, “tengo la experiencia suficiente y sobre todo, conocimiento y la sensibilidad para estar con la gente y solucionar sus problemas”.

Tras considerarse como un político de Estado y una persona institucional, al haber ejercido cargos con ex gobernadores como Manuel Cavazos Lerma Tomás Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores, Egidio Torre Cantú entre otros, consideró que ahora con Américo Villarreal Anaya “no será la excepción y trabajaremos de manera institucional”

“Tengo carrera política, conozco la política, sé las formas y lo más importante, entiendo que los momentos políticos son hoy, para que le vaya bien a la gente, no hay interés personal, estoy motivado por la ciudadanía, porque la gente me lo ha pedido, no hubo micros, la gente vino por su propio pie”, precisó al acudir al edificio del CDE del PAN en Ciudad Victoria.