‘Oppenheimer’, ‘Poor Things’ y ‘Barbie’ nominadas a Mejor Película en los Óscar 2024

Agencias.-

Las películas ‘Oppenheimer’, ‘Poor Things’ y ‘Barbie’ han sido nominadas en la categoría de Mejor Película para la 96 edición de los Óscar, que se llevará a cabo el 10 de marzo en Los Ángeles.

Estas películas competirán con otras siete, entre las que se encuentran ‘Killers of the Flower Moon’, ‘American Fiction’, ‘Anatomy of a Fall’, ‘Maestro’, ‘Past Lives’, ‘The Holdovers’ y ‘The Zone of Interest’.

Destaca el enfrentamiento entre la popular cinta de la muñeca Barbie y ‘Oppenheimer’, que relata la historia del físico Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica.

Otras destacadas son ‘Poor Things’, dirigida por Yorgos Lanthimos, y ‘Maestro’, la segunda película dirigida por Bradley Cooper.

Además, se destacan las revelaciones del año, ‘The Zone of Interest’ y ‘Anatomy of a Fall’, que abordan temas como el régimen nazi y la lucha por la inocencia.

‘American Fiction’ y ‘Past Lives’ completan la lista de nominadas.