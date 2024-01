Piden inscribir a alumnos en escuelas dentro de sus áreas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Ante la proximidad del periodo de preinscripciones, la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) Victoria Nora de los Reyes Vázquez hizo un llamado a los padres de familia a que no salgan de sus colonias y vayan a la escuela que está en el sector donde viven.

“Pues que vayan los padres de familia a inscribirlos al sector donde les corresponde, muchas veces vivimos en una colonia y querernos llevarlo a la Leona Vicario o a la Club de Leones”.

Varias escuelas están saturadas

En nivel primaria, dijo que en esta Capital algunos planteles ya están saturados debido a que algunos padres de familia insisten en inscribir a sus hijos en escuelas de la zona centro aunque vivan en otro sector.

“Algunas escuelas habrá sobrecupo, las escuelas que están más en el centro, la Lauro Aguirre, la Victoria, Leona Vicario, Club de Leones”.

En nivel secundaria, dijo, todas las instituciones presentan ya un sobrecupo.

“La Cuatro, la Uno, bueno todas, porque hasta la Siete está ahorita ya saturada”.

¿Qué sugiere la titular de Crede?

Al requerirle sobre alguna recomendación al respecto para evitar que algunas escuelas tengan sobredemanda, la titular del Crede Victoria insistió en el llamado a los padres de familia a preinscribir a sus hijos en el plantel escolar que les corresponde de acuerdo al sector donde viven.

“Llevarlo al sector que les corresponde, todas las escuelas tienen la infraestructura para atenderlo, todos los maestros y maestras de Tamaulipas son maestros de calidad, quieren meter a sus niños en la escuela que quieren y muchas veces no corresponde al sector donde debe de estar, todas las escuelas están equipadas con los docentes necesarios, todas las escuelas”.

Sobre los espacios que estarán disponibles para este periodo de preinscripciones, De los Reyes Vázquez dijo; “ahorita tenemos nosotros en el Crede Victoria 69 mil alumnos en básica, es decir, esos alumnos son los que nosotros pensamos que la cuarta parte son los que van a solicitar una inscripción al nivel preescolar, primaria y secundaria, eso es lo que nos corresponde”.

En ese sentido recordó que para las preinscripciones las reglas indican que primero son considerados aquellos que tengan hermanos en el plantel donde se desea llevar a cabo la inscripción, como segunda regla es el tema de la cercanía, quien viva en el barrio, y la tercera disposición ve para quienes lo soliciten, “siempre y cuando sujeto a la condicionante del cupo”.

Recomienda no hacer filas afuera de las escuelas

En cuanto a la situación que se presenta cada año al exterior de planteles escolares donde abuelitos, padres de familia y familiares de quienes buscan un espacio y llegan desde días antes a hacer una fila y pasan la noche a la intemperie, De los Reyes Vázquez dijo; “yo les recomendaría a los papás que no lo hagan”.

“Yo les recomendaría a los papás que no lo hagan, todos van a tener cupo en una escuela, para todos hay espacio en las escuelas públicas, para todos, yo recomiendo a los papás que no lo hagan, no es necesario eso”, recalcó.