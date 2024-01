¿Aún no has visto las pelis nominadas?

Agencias

Los Premios Oscar 2024 se llevarán a cabo el diez de marzo de este año, pero los nominados de esta edición (la número 96) ya fueron revelados y eso significa que hay suficiente tiempo para poder “ponerte al corriente” con las películas que todavía no viste.

No todas se han estrenado, o al menos no en México, pero hay una gran selección que ya puedes encontrar en salas de cine o en plataformas de streaming, por eso te contamos dónde puedes ir a disfrutarlas.

Netflix tiene ocho títulos nominados al Oscar, donde destaca “Maestro”, con Bradley Cooper y Carey Mulligan; y “La Sociedad de la nieve”, la película de J.A Bayona que relata el caso real de los jugadores de un equipo de rugby de Uruguay que sufren un accidente de avión.

PELÍCULAS NOMINADAS QUE PUEDES VER EN NETFLIX:

La Sociedad de la Nieve

Nyad

Nimona

Maestro

Rustin

La memoria infinita

El Conde

The Wonderful Story of Henry Sugar

Por otra parte, HBO Max tiene algunas de las películas más nominadas en la ceremonia de este año, que son “Barbie” y “Oppenheimer”, que se llevaron premios en las categorías de actuación, aunque faltó una nominación como mejor director para Greta Gerwig por su trabajo en la película con Margot Robbie.

PELÍCULAS NOMINADAS QUE PUEDES VER EN HBO MAX

Barbie

Oppenheimer (próximamente)

Spider-Man: Across the Spider Verse

Además, Disney+ sorprendió con algunas películas inesperadas, como la quinta entrega de “Indiana Jones” y la película “Flamin Hot”, que cuenta la historia del hombre que creó una de las botanas más populares de nuestros tiempos. Destaca “Elemental”, que está nominada como mejor película animada.

PELÍCULAS NOMINADAS QUE PUEDES VER EN DISNEY+

Elemental

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Flamin Hot

The Creator

Guardian of the Galaxy Vol. 3

La plataforma Mubi es una de las mejores para encontrar contenido internacional y de arte, y es aquí donde encontramos dos de las películas más interesantes del año, incluyendo “Anatomy of a Fall”, que cuenta la historia de una mujer que es acusada de asesinar a su esposo y debe probar su inocencia; así como “The Zone of Interest”.

Apple Tv+ es reconocida por sus grandes producciones y en esta ocasión tiene dos títulos que se llevaron nominaciones en distintas categorías. “Killers of the Flower Moon” y “Napoleon”; ambas producciones dirigidas por reconocidos cineastas que este año demostraron que aún se pueden hacer películas “monumentales”.

La plataforma Amazon Prime solo cuenta con un título nominado, que se llevó un reconocimiento en la categoría de mejor maquillaje y peinado: Golda. Sobre las nominadas al Oscar 2024 que puedes ver en cines, debes saber que están por estrenarse:

The Holdovers

Poor Things

American Fiction

Past Lives

The Color Purple

The Boy and the Heron

Godzilla Minus One