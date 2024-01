Continúa familia de policía caído sin recibir pago de seguro de vida

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de que, el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez, dijo el pasado lunes que no se deben seguros de vida a la familias de agentes caídos en el cumplimiento de su deber, los deudos del policía, Christopher Rivera, abatido en marzo pasado en Río Bravo, siguen sin recibir el pago de ese derecho.

Entrevistado en la sede del Congreso del Estado, a donde asistió para participar en el homenaje al diputado de Morena, Juan Ovidio García García, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública habló sobre el paro de labores que hicieron, el pasado viernes, 120 elementos de la Guardia Estatal que protestaban por adeudos de viáticos, mala alimentación y abusos en sus jornadas laborales.

Sin pregunta de por medio, Chávez dijo que, contrario a lo que se difundió ese día en redes sociales, durante el dialogo que tuvo con los inconformes no se hablo nada de los seguros de vida, “porque no se les debe nada”.

Sin embargo, la familia del victorense, Christopher Rivera, sigue esperando que le paguen el seguro de vida a que tenía derecho.

La Secretaría de Seguridad Pública se limitó a dar empleo a la viuda pero ha incumplido con el pago del seguro a los padres, a quienes la víctima dejó como beneficiarios de ese derecho.

Inicialmente, la dependencia argumentó que el anterior gobierno, de Francisco García Cabeza de Vaca, no pagó las pólizas por lo que la de Rivera no estaba vigente.

Sin embargo, funcionarios informaron a la familia que la dependencia asumiría su responsabilidad y pagaría el seguro, lo cual no ha sucedido.

El hecho pone en entredicho la palabra del secretario, porque todo indica que desconoce la situación administrativa de la dependencia a su cargo.