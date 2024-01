Inhabilitan a 8 ex funcionarios por estos motivos

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.-Ocho ex funcionarios que no presentaron su declaración patrimonial de conclusión, a los que no se les pudo verificar la evolución de sus bienes, sobre cómo entraron y salieron de la anterior administración estatal, fueron inhabilitados por la Contraloría del Estado.

Y aun cuando se les ha tratado de notificar, no se han encontrado en sus domicilios y tampoco contestan llamadas telefónicas, confirmó Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la dependencia, quien agregó que hay más de 600 expedientes de investigación administrativa abiertos por incumplir en la entrega de la declaración patrimonial.

Reveló que hay alrededor de 30 mil servidores públicos de esta administración sin presentar su declaración patrimonial, en su mayoría de dependencias del sector de educación y salud, en parte por las fallas que presentó en su momento el sistema “declaratam”.