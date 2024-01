Video: Le dice que cuidará a su madre enferma, pero le era infiel

STAFF ED.-

En un sorprendente episodio de infidelidad, un hombre descubre a su novia engañándolo en el cine después de que ella le mintiera sobre cuidar a su madre enferma.

El video de la confrontación se ha vuelto viral en TikTok, acumulando más de 1.5 millones de reproducciones y numerosos comentarios.

La historia comienza con la excusa de la novia, quien le dijo al protagonista que no podía salir porque debía cuidar a su madre en el hospital.

LA VERDAD SALIÓ A LA SUPERFICIE

Sin embargo, el usuario @eltetegallegojr compartió las imágenes que revelan la verdad: la pareja infiel disfrutando de muestras de cariño en el cine.

EL VIDEO SE VIRALIZÓ EN REDES SOCIALES

El video captura el momento en que el engaño es descubierto, con la novia bajando la cabeza y evitando la mirada del decepcionado novio.

La situación ha generado gran atención en las redes sociales, destacando la sorpresa y consternación del espectador ante la inesperada revelación de la infidelidad.

SOBRE ESTO, ALGUNOS COMENTARIOS EN REDES SOCIALES FUERON:

«Lo mismo hice yo, dejé que me viera y me retiré sin escándalo.»

«Consejo, debes solo jugar su juego y disfrutar mientras dure.»

«Soldado caído.»

«Lo mejor que hiciste fue no agredirla, mantente solo por un buen tiempo para que sanes.»

«Ya encontrarás otra que sí te valore.»

