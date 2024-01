Donald Trump fue condenado el viernes por un jurado federal a pagar 83.3 millones de dólares por daños y perjuicios a E. Jean Carroll, quien acusó al expresidente de Estados Unidos de destruir su reputación como periodista confiable al negar que la violó hace casi tres décadas.

Carroll, de 80 años, demandó a Trump en noviembre de 2019 por haber negado cinco meses antes que la había violado a mediados de la década de 1990 en un vestidor de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan.

¡Absolutamente ridículo!…. apelaré», reaccionó en su plataforma Truth Social, donde volvió a calificar el juicio de «caza de brujas» orquestada por el presidente demócrata Joe Biden para impedir su regreso a la Casa Blanca en los comicios de noviembre. También arremetió contra el «sistema judicial fuera de control».

Trump’s first reaction to the $83.3 million verdict: “This is not America.”

Sorry Donny, in America no one is above the law. pic.twitter.com/mjXcvjFbF9

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 26, 2024