Llegan casi 3 millones de vacunas Covid-19 de Abdala a México

Staff ED

En lo que es primer embarque que llega al país en este 2024, llegaron más de 2 millones 851 mil 200 dosis de la vacuna cubana Abdala al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

¿Dónde serán utilizadas?

Las vacunas fueron trasladadas desde Cuba a través de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana y serán utilizadas en la Campaña Nacional de Vacunación, que terminará el próximo 31 de marzo.

Con este biológico, el Instituto Mexicano del Seguro Social planea inocular a 6.7 millones de personas, en tanto que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE) aplicará a nivel nacional más de dos millones de dosis de vacunas contra Covid-19 e Influenza.

Desinformación provoca desconfianza en la vacuna

El ex vocero de la Comisión de Emergencia Covid-19, Mauricio Rodríguez Álvarez, señaló que desinformación ha contribuido mucho en que se pierda la confianza en la vacuna Adbala y Sputnik, ya que se ha creado una idea equivocada de que no funcionaban, que no servían, cuando hay elementos que indican que sí funcionan y previenen la la grave enfermedad.