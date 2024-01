Chiefs vence a Ravens y llegan al SuperBowl LVIII

Los Chiefs de Kansas City se han convertido en el primer invitado al SuperBowl LVIII tras su victoria frente a los Ravens de Baltimore, consagrándose por segunda ocasión consecutiva como Campeones de la Conferencia Americana de la NFL.

Al inicio, Kansas City se puso a la delantera en el marcador con un 7-0, a lo que Ravens se encomendó a Lamar Jackson, quien encontró rápidamente a Zay Flowers en las diagonales y marcaría el empate que hizo estallar al público.

Aprovechando una segunda oportunidad, Isiah Pacheco hizo valido el ataque terrestre por parte de Chiefs, a lo que tan solo unos instantes después, Harrison Butker enviaría al descanso a Kansas con dos posesiones de ventaja, quedando 17-7.

Por segunda ocasión en el compromiso, Zay Flowers se acercaba a las diagonales, no obstante a pocos centímetros de poder efectuar la anotación, perdió el ovoide tras un impacto, lo que le dio a Kansas City la oportunidad de recuperarse.

Pronto, las cosas se vieron complicadas para Ravens y, pese a que Justin Tucker descontó tras hacer valido un gol de campo de 42 yardas, el marcador no se movió, quedando 17-10 y con Kansas City manteniendo su sueño por conquistar el SuperBowl.

☀️ También puede interesarte: Buscan Vaqueros

Tras revalidar el título de la Conferencia Americana, Kansas City se encuentra a la espera de su próximo rival en el SuperBowl LVIII, el cual se llevará a cabo el domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas en punto de las 17:30 horas, donde se enfrentará a 49ers de San Francisco o los Detroit Lions.

The @Chiefs are AFC Champions for the 4th time in the last 5 years! #NFLPlayoffs pic.twitter.com/DN7Xpg7Vfz

— NFL (@NFL) January 28, 2024