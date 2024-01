Truenan contra tolerancia a más puestos ambulantes

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La Unión de Puestos Fijos y Semifijos de la zona centro de Victoria reiteró su llamado al Gobierno municipal, para que se respeten los acuerdos y que no se autorice la instalación de más vendedores ni siquiera en las temporadas que se registra más demanda de determinados productos.

Desafiando Compromisos

Paulino Cortés Ixtatla, dirigente de esa agrupación, señaló que esa zona registró una marcada saturación durante el último mes del año pasado, a pesar del compromiso del Municipio de no otorgar más permisos para puestos ni siquiera provisionalmente.

“Teníamos un acuerdo con las instancias del Municipio que llevan el control de nuestras actividades, de que no se iban a dar más permisos provisionales ni de temporada pero no fue respetado, pues han dado muchos permisos y llenaron el centro, así como otras zonas”, comentó.

Señaló que esta saturación ocasiona que se invadan zonas peatonales así como el arroyo vehicular, sin que ninguna autoridad se interese en poner orden para que los propios vendedores ni los peatones sean afectados.

DENUNCIAN SATURACIÓN DE PUESTOS

“Parece que no les interesa otra cosa más que cobrar, recaudar, no les interesan las personas que son de Victoria, si son afectadas o no, simplemente permiten más puestos y la muestra más reciente fue la temporada decembrina», apuntó.

Finalmente Cortes Ixtatla calificó esa permisividad como una competencia desleal, “pues nosotros estamos todo el año, soportando las inclemencias de la naturaleza, mientras que otros vienen solo en determinadas temporadas, mermando las ventas”.