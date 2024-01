Aún hay mucho por hacer con las minorías en el cine

Agencias

El cine puede ser “un muy buen punto de partida” para avanzar en la integración social de los grupos minoritarios, algo para lo que aún queda un largo camino, esto de acuerdo con la opinión de la actriz mexicana Yalitza Aparicio.

La ahora celebridad reivindicó en una entrevista con EFE el derecho a soñar y a luchar porque los sueños se cumplan. Algo de lo que ella es estandarte, pues de ser maestra en una comunidad de escasos recursos, pasó a ser una reconocida actriz.

Quien además es activista defensora de los derechos humanos conoce perfectamente la problemática de las minorías: es de origen mixteco, fue la primera mujer indígena en ser nominada al Óscar a mejor actriz, y desde hace años es embajadora de buena voluntad de la Unesco para los pueblos originarios.

“Ser indígena te pone dos barreras: aparte de que tienes el problema social donde te han encasillado, donde te limitan y te dicen que tú solo perteneces a cierto tipo de trabajo, tienes también una guerra con tu propia seguridad, ‘debo o no debo’, ‘¿y si tienen razón y me tengo que quedar simplemente ahí?’“, señaló Aparicio.

Los límites se los pone uno mismo y también la sociedad con mensajes subliminales. “Es un conjunto de todo, porque tú no te permites soñar algo que no te muestran (…), ves modelos repetitivos de cómo deberías ser y, cuando te ves al espejo, dices ‘no, cómo lograría tener ese color de piel, esos ojos, ese cabello… no lo voy a poder a hacer’”, dijo.

Por ello, subrayó la importancia de permitirse soñar, luchar por los sueños y confiar en que pueden alcanzarse. Algo de lo que ella es ejemplo, aunque reconoce que también tuvo límites a la hora de imaginar qué quería porque “siempre necesitas ver un modelo a seguir” y en la televisión, el cine “nadie se parecía a nosotros”.

Además, destaca la preocupación de Yalitza sobre la falta de representación de la diversidad en la industria cinematográfica. La actriz señaló que esta carencia persiste y que los profesionales del cine, incluyéndola a ella misma, enfrentan limitaciones en la variedad de roles ofrecidos.

Por eso, agregó, “estamos trabajando para salir del encasillamiento, para poder decir a la gente subliminalmente que puede tener muchos roles en la vida, que no estás limitado a algo por tu apariencia física”; algo que poco a poco se ha empezado a implementar en producciones tanto hollywoodenses como de países latinos.