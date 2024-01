Hablemos de… ignorando a ‘Barbie’

STAFF ED

Ya pasó una semana desde que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio a conocer a todas las producciones nominados a la edición 96° de los Premios Oscar, y lo que más llamó la atención (y también hizo enojar) fue que ni Margot Robbie ni Greta Gerwing fueron nominadas; y es que la primera tenía que haber sido mencionada como Mejor Actriz, mientras que la segunda debería haber estado en Mejor Dirección, o por lo menos eso es lo que la mayoría pensaba.

Ante la ausencia de sus nombres en las categorías antes mencionadas, millones de usuarios (hay que decirlo, en su mayoría mujeres) de redes sociales de todas partes del mundo no dudaron en mostrar su indignación. Y es que “Barbie” fue uno de los grandes artífices del evento cinematográfico del año (a paerte de Oppenhiemer), logrando una recaudación de taquilla histórica así como una ola de euforia por dicha muñeca y la ropa en tonos rosas.

Sin embargo, dejando un poco de lado el tema del “machismo” por parte de la Academia o de sí merecían o no estar nominadas, hablemos de las verdaderas (posiblemente) razones por la que esto no sucedió…

SOBRE GRETA GERWING

Empezemos por mencionar que actualmento la Academia está conformada por miembros de 93 países, es decir, ya no se trata de un “jurado” mayoritariamente estadounidense sino que es algo más internacional. Razón por la que desde hace algunos años se han visto beneficiadas, por decirlo de alguna manera, más películas extranjeras dentro de las nominaciones.

Dejando eso de fuera, el trabajo de Gerwing es una comedia. Un género que muy raramente suele ser tomado en cuenta por la Academia; otro punto es que si bien se ha empezado a dar más espacio a las cineastas dentro de la categoría Mejor Dirección, este año fue nominada la francesa Justine Triet (directora de “Anatomía de una caída”) por lo que tener a dos mujeres dentro de la misma categoría probablemente es algo para lo que aún no están listos.

Finalmete hay que decir que Greta logró algo merecedor de reconocimiento al dirigir “Barbie”, no solo la llevó al éxito en recaudación sino que logró crear una historia lo suficientemente consistente para una cinta que gira en torno a una muñeca. Y es que, creo, nadie esperaba absolutamente nada cuando se supo que se estaba trabajando en una live-action de este icónico juguete. Solo por eso, considero que sí tenía que ser nominada.

SOBRE MARGOT ROBBIE

Aquí no es tan fácil llegar a posibles respuestas sobre su no nominación, sí, no hizo el mejor trabajo actoral pero no por falta de talento sino por el personaje que estaba interpretando. Otra “razón” que puedo encontrar es que a la Academia se le haya pasado la idea de “usar” a Margor para atraer atención mediática a los premios… porqué seamos honestos, ya van varios años que los niveles de audiencia de los Oscar están bajísimos. Pero en fin, en verdad no puede haber nada claro sin que los involucrados en este escándalo salgan a dar su versión.

Por si se quedó la duda, considero que ambas merecían estar nominadas. Claro que eso no significa que crea que alguna tenía que ganar el Oscar, (porque hay trabajos que me parecen mucho mejores) pero sí estar dentro de la lista oficial, y no, no por el hecho de que sean mujeres sino poque ambas hicieron un muy buen trabajo (tanto que sí han sido nominadas en todas las demás ceremonias), pero tampoco voy a crucificar a todos los que sí fueron tomados en cuenta. Ahora solo queda esperar para ver que sucede en la gala de premiación.