Se acerca el frente frío número 32

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- A unos días de que concluya el mes de enero, la Dirección de Protección Civil de Gobierno del Estado adelantó que para el mes de febrero se esperan en Tamaulipas climas ya no tan fríos y más estables.

El titular del área, Luis Gerardo González de la Fuente dijo; “mínimas de diez grados en las madrugadas, en las mañanas y máximas de 25 a 30 grados en las tardes”.

Entrevistado este lunes en el marco de la ceremonia cívica de Honores a la Bandera celebrada esta mañana en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú, González de la Fuente informó sobre la llegada del próximo frente frío a la entidad.

Temperaturas no tan bajas y clima más estable

“El frente frío número 32 que es el que está próximo a arribar al estado de Tamaulipas para el día dos, tres de febrero viene tranquilo, no vienen tan bajas temperaturas, ya vamos a tener climas más estables”.

Al recalcar que ya se esperan climas más estables en la entidad, el Director de Protección Civil en el Estado señaló; “ya no habrá menores a cinco grados, por el momento el área de meteorología de la coordinación sigue monitoreando los frentes fríos.

Cabe destacar que este frente frío es el número 32 que va a ingresar a Tamaulipas y son aproximadamente 55 los que se esperan para la presente temporada.

Viene el frente frío número 32

González de la Fuente recalcó que el frente frío número 32 que ingresará a Tamaulipas aproximadamente el día dos o tres de febrero no trae tan bajas temperaturas como frentes pasados.

“No viene tan fuerte como los frentes fríos pasados”, refirió.

“Sigue monitoreando el área de meteorología de la coordinación estatal, no se descarta que vengan temperaturas más bajas pero de momento no están registrados con temperaturas tan bajas, ya tuvimos el más fuerte esperemos que no se presenten frentes fríos tan intensos”, dijo para concluir.